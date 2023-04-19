"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу

Каменских: Не воспринимать слова людей, стремящихся обидеть или сломать вас – правильно и разумно! Фото: kamenskux / Instagram

"Для многих это нелегко, особенно когда внутри скапливается целый водоворот чувств, с которыми сложно так быстро разобраться", – отметила певица.

Она подчеркнула, что, держа все в себе, есть вероятность столкнуться с проблемами с ментальным здоровьем.

"Я понимаю каждого, потому что давно интересуюсь психологией, исследованием себя и сама неоднократно обращалась к психологу, чтобы помочь себе разобраться с проблемами, которые аккумулируются, беспокоят и уносят мой ресурс", – призналась певица.

Каменских добавила, что нет ничего страшного в том, чтобы иногда открываться и быть уязвимыми, ведь это означает желание иметь силу и смелость быть собой.

"Не требовать от себя слишком много – нормально! Не воспринимать слова людей, стремящихся обидеть или сломать вас – правильно и разумно!" – отметила певица.