"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу

"Для многих это нелегко, особенно когда внутри скапливается целый водоворот чувств, с которыми сложно так быстро разобраться", – отметила певица.
Она подчеркнула, что, держа все в себе, есть вероятность столкнуться с проблемами с ментальным здоровьем.
"Я понимаю каждого, потому что давно интересуюсь психологией, исследованием себя и сама неоднократно обращалась к психологу, чтобы помочь себе разобраться с проблемами, которые аккумулируются, беспокоят и уносят мой ресурс", – призналась певица.
Каменских добавила, что нет ничего страшного в том, чтобы иногда открываться и быть уязвимыми, ведь это означает желание иметь силу и смелость быть собой.
"Не требовать от себя слишком много – нормально! Не воспринимать слова людей, стремящихся обидеть или сломать вас – правильно и разумно!" – отметила певица.
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28 марта Каменских записала обращение, в котором сообщила, что потеряла голос и нуждается в срочном лечении.
30 марта украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале заявил, что Каменских якобы разводится с супругом, рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Потап это опроверг. Каменских также заявила, что не разводится с мужем.
Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.