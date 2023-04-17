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17 апреля, 2023
 
Новости

74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото

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Пугачева: Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения
Пугачева: Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения
Фото: alla_orfey / Instagram

74-летняя российская певица Алла Пугачева 17 апреля разместила в Instagram свое портретное фото.

"Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте", – написала она.

На снимке Пугачева показала лицо крупным планом. Певица предстала с легким макияжем, распущенными волосами с прямой челкой.

Контекст:

16 апреля Пугачевой исполнилось 74 года.

Певица после того, как ее муж, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение РФ на Украину, переехала вместе с детьми в Израиль. После этого в РФ организовали травлю артистки.

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Каждое первое воскресенье весны Пугачева отмечает праздник желтых цветов, который она придумала сама. Так певица встречает весну.

Теги: Алла Пугачева, певица, фото
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