74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото

Пугачева: Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения Фото: alla_orfey / Instagram

"Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте", – написала она.

На снимке Пугачева показала лицо крупным планом. Певица предстала с легким макияжем, распущенными волосами с прямой челкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)