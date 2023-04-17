С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле

"Она была как солнце, она знала свое место в мире. Она будет сиять снова, несмотря ни на какие бури и изменчивую погоду. Она не поменяет свою цель ради скоротечных вещей“, – процитировала Егорова австралийскую писательницу Никки Роу.
Егорова позировала, сидя в плетеном кресле и прикрывшись ажурной шалью.
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"Единственный способ стать женщиной, которая изменит этот мир, – это следовать тому, что вы говорите, и сначала освободить свою душу", – отметила Егорова еще в одном посте. Это также цитата Роу.
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Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.
Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.