С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле

"Она была как солнце, она знала свое место в мире. Она будет сиять снова, несмотря ни на какие бури и изменчивую погоду. Она не поменяет свою цель ради скоротечных вещей“, – процитировала Егорова австралийскую писательницу Никки Роу.

Егорова позировала, сидя в плетеном кресле и прикрывшись ажурной шалью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)

"Единственный способ стать женщиной, которая изменит этот мир, – это следовать тому, что вы говорите, и сначала освободить свою душу", – отметила Егорова еще в одном посте. Это также цитата Роу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)