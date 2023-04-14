Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото

Мишина: Обожаю с самого утра заряжать себя энергией на весь день Фото: misha.k.ua / Instagram

"Всем доброе утро! Обожаю с самого утра заряжать себя энергией на весь день", – написала она.

Актриса снялась стоя. Она предстала в розовом топе и широких штанах с цветочным принтом.

Фото: misha.k.ua / Instagram

"И это, конечно, через мои практики и медитации. Возможность ощутить тишину, глубину и единство со всем", – добавила она.

Мишина сопроводила пост снимком, для которого снялась в позе лотоса.