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14 апреля, 2023
 
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Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото

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Мишина: Обожаю с самого утра заряжать себя энергией на весь день
Мишина: Обожаю с самого утра заряжать себя энергией на весь день
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 13 апреля в Instagram Stories рассказала, что получает заряд энергии от медитаций.

"Всем доброе утро! Обожаю с самого утра заряжать себя энергией на весь день", – написала она.

Актриса снялась стоя. Она предстала в розовом топе и широких штанах с цветочным принтом.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

"И это, конечно, через мои практики и медитации. Возможность ощутить тишину, глубину и единство со всем", – добавила она.

Мишина сопроводила пост снимком, для которого снялась в позе лотоса.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, актриса, фото, Ксения Мишина, тренировка, Холостячка
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