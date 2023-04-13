Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
Новости

"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук заявила, что надо научиться жить по принципу: делай хорошо и не вреди никому
Саливанчук заявила, что надо научиться жить по принципу: делай хорошо и не вреди никому
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 11 апреля в Instagram рассказала, как позволить себе радоваться, невзирая ни на что.

"Сегодня многие украинцы спрашивают: «Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно. Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видно смысла? Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба? Начну с последнего: если следовать такой логике, то пить воду по 1–2 л в день – это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды... С едой та же история... В мире всегда есть места, где воды, еды, электричества, нормальных условий жизни просто нет. Но ведь мы как-то живем со всем этим?" – написала она.

Саливанчук отметила, что люди "как будто бы стараются для кого-то в небесной канцелярии".

"И надо научиться жить не по принципу: делай хорошо и тебе воздастся, а просто делай хорошо и не вреди никому – без оговорок, наград, плюсиков в карму и т.д.", – заявила актриса.

Она подчеркнула, что не стоит лишать себя удовольствий, а соотечественников – возможности заработать, делая у них покупки.

"Да, горизонт планировки сильно сузился, так что забудьте о планировании на год, три или пять лет – планируйте только две вещи: жить счастливо и свой день", – призвала она.

Пост Саливанчук сопроводила снимками, для которых позировала в красном прозрачном кружевном бюстгальтере и сером брючном костюме.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.

Теги: студия Квартал 95, актриса, белье, бюстгальтер, Анна Саливанчук, костюм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"
"Верю, что мы увидим его в украинском небе". Главное о высотном БПЛА Bayraktar Akinci с украинским "сердцем"
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
  Вайкуле: Как закончить эту войну? Очень просто: россияне, возьмите оружие и уходите из Украины
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Салат всего из пяти ингредиентов. Кулинарный эксперт рассказала, что следует добавлять в последнюю очередь
Галина ГРИШИНА
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Маникюр цвета фуксии. Пять эффектных вариантов
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Депардье обвинили в домогательствах и сексуальном насилии 13 женщин. Одной из его предполагаемых жертв было 17 лет
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
Смажьте паску этими продуктами перед выпеканием, и она станет особо аппетитной и румяной
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
  HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг. Вышел первый тизер
Галина ГРИШИНА
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Названы все оттенки волос, которые старят. Список
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
На каких дровах можно приготовить вкусный и ароматный шашлык. Советы экспертов
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
В Украину прибыл лауреат "Грэмми" и посол United24 Пейсли. Он исполнил в Киеве свой хит Same Here и украинскую песню "Червона рута". Видео
Галина ГРИШИНА
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
"Это настоящая любовь". Известный ведущий высказался о романе советника Зеленского и Миши Романовой
Галина ГРИШИНА
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Как красиво украсить паску. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 