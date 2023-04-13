"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье

Саливанчук заявила, что надо научиться жить по принципу: делай хорошо и не вреди никому Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Сегодня многие украинцы спрашивают: «Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно. Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видно смысла? Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба? Начну с последнего: если следовать такой логике, то пить воду по 1–2 л в день – это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды... С едой та же история... В мире всегда есть места, где воды, еды, электричества, нормальных условий жизни просто нет. Но ведь мы как-то живем со всем этим?" – написала она.

Саливанчук отметила, что люди "как будто бы стараются для кого-то в небесной канцелярии".

"И надо научиться жить не по принципу: делай хорошо и тебе воздастся, а просто делай хорошо и не вреди никому – без оговорок, наград, плюсиков в карму и т.д.", – заявила актриса.

Она подчеркнула, что не стоит лишать себя удовольствий, а соотечественников – возможности заработать, делая у них покупки.

"Да, горизонт планировки сильно сузился, так что забудьте о планировании на год, три или пять лет – планируйте только две вещи: жить счастливо и свой день", – призвала она.

Пост Саливанчук сопроводила снимками, для которых позировала в красном прозрачном кружевном бюстгальтере и сером брючном костюме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)