Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
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Мишина снялась в платье со смелым вырезом в зоне декольте

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Мишина: Вы можете представить мир без женщин?
Мишина: Вы можете представить мир без женщин?
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 13 апреля в Instagram поделилась своей новой фотосессией.

"Вы можете представить мир без женщин?" – спросила она.

Актриса снялась в черном мини-платье с каплевидным смелым вырезом в зоне декольте, засветив бюст.

Она позировала босиком, стоя по щиколотку в воде. Образ Мишина дополнила распущенными мокрыми волосами.

Автор фотосета – Игорь Кирьян.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, фотосессия, женщины, актриса, Ксения Мишина, декольте, Холостячка, бюст
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