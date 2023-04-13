Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
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Названы все оттенки волос, которые старят. Список

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Слишком темные и пепельные оттенки выбирать рискованно
Слишком темные и пепельные оттенки выбирать рискованно
Фото: pixabay.com

С возрастом женщинам стоит избегать оттенков волос, которые подчеркивают несовершенства кожи или морщины. Какие оттенки могут испортить внешний вид, рассказало издание Harper's Bazaar.

Иссиня-черные или темно-каштановые тона

"Правило первое: чем больше цифра в паспорте, тем светлее тон", – отметило издание. Темный цвет волос, как правило, прибавляет возраст. Но есть исключения: когда насыщенные оттенки помогают выгодно оттенить кожу или яркий цвет глаз. В большинстве случаев темный цвет волос гораздо четче обозначает все возрастные изменения.

Если женщина от природы не брюнетка, то дополнять новый образ ей придется с помощью более яркого макияжа. С возрастом он может смотреться вульгарно. Необходимо запомнить правило: чем естественнее выглядит лицо – тем лучше.

Красные оттенки

Они могут подчеркнуть несовершенства кожи: купероз, покраснения и пигментацию. В целом интенсивные рыжие, красные и морковные цвета могут выглядеть вызывающе. Лучше выбирать темно-медные и коньячные оттенки, которые выглядят элегантно и благородно.

Выраженный пепельный тон

Пепельные оттенки ассоциируются с сединой, поэтому могут состарить даже девушку. В редких случаях они могут выглядеть в общем образе благородно.

Слишком контрастное мелирование

Эта техника является антитрендом и визуально старит лицо. Как вариант – выбрать колорирование с мягкими переходами, чтобы светлые пряди не создавали резкого контраста с натуральным оттенком волос. Для этого подходит техника балаяж.

Нюанс

При переходе в более светлый цвет важно не делать этого радикальным образом. Лучше осветлять волосы не более, чем на два тона от естественного цвета.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Слишком светлый блонд может сделать лицо бледным и, напротив, добавить возраст. Желтые оттенки могут добавить облику неряшливости, поэтому осветлять волосы нужно грамотно, чтобы получить благородный тон.

Теги: мода и красота, женщины, прическа, тренды, антитренды, волосы, окрашивание волос, омолаживание
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