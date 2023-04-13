Названы все оттенки волос, которые старят. Список

Иссиня-черные или темно-каштановые тона
"Правило первое: чем больше цифра в паспорте, тем светлее тон", – отметило издание. Темный цвет волос, как правило, прибавляет возраст. Но есть исключения: когда насыщенные оттенки помогают выгодно оттенить кожу или яркий цвет глаз. В большинстве случаев темный цвет волос гораздо четче обозначает все возрастные изменения.
Если женщина от природы не брюнетка, то дополнять новый образ ей придется с помощью более яркого макияжа. С возрастом он может смотреться вульгарно. Необходимо запомнить правило: чем естественнее выглядит лицо – тем лучше.
Красные оттенки
Они могут подчеркнуть несовершенства кожи: купероз, покраснения и пигментацию. В целом интенсивные рыжие, красные и морковные цвета могут выглядеть вызывающе. Лучше выбирать темно-медные и коньячные оттенки, которые выглядят элегантно и благородно.
Выраженный пепельный тон
Пепельные оттенки ассоциируются с сединой, поэтому могут состарить даже девушку. В редких случаях они могут выглядеть в общем образе благородно.
Слишком контрастное мелирование
Эта техника является антитрендом и визуально старит лицо. Как вариант – выбрать колорирование с мягкими переходами, чтобы светлые пряди не создавали резкого контраста с натуральным оттенком волос. Для этого подходит техника балаяж.
Нюанс
При переходе в более светлый цвет важно не делать этого радикальным образом. Лучше осветлять волосы не более, чем на два тона от естественного цвета.
Слишком светлый блонд может сделать лицо бледным и, напротив, добавить возраст. Желтые оттенки могут добавить облику неряшливости, поэтому осветлять волосы нужно грамотно, чтобы получить благородный тон.