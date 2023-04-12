Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет

Тени нужно выбирать нюдовые, чтобы их цвет соответствовал тону кожи Фото: pixabay.com

Визажист отметила, что сначала нужно подготовить веки: нанести основу под макияж и консилер. Это позволит сгладить неровности кожи.

Затем необходимо тенями поставить точку над веком с помощью кисти с небольшим количеством теней. В этом месте будет использоваться переходный цвет. Таким образом получится визуально поднять нависшее веко и отвлечь внимание от морщин. Более темный оттенок нужно нанести на внешний угол века. Благодаря этому приему глаза будут казаться больше.

Тени надо наносить, растушевывая. Их нужно подбирать телесного оттенка, похожего на цвет кожи. На подвижное веко следует нанести мерцающие тени.

"Такой способ моментально подтягивает и открывает глаза," – отметила визажист.