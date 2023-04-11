Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста

Ширина лба
Для лица с высоким и широким лбом, который пропорционально гораздо превышает размеры других частей лица, лучше выбрать стрижку с легкой челкой.
Соотношение длины и ширины лица
Если лицо круглое, с пухлыми щеками, лучше выбирать удлиненные прически длиной от середины шеи. Для овальной и вытянутой формы – наоборот, прически до зоны подбородка.
Тип подбородка
Если подбородок широкий и массивный, следует избегать ровных срезов или акцентов на подбородок. Лучше выбрать стрижку типа каскада.
Шея
Для короткой шеи не подойдут украшения, визуально "разрезающие" ее пополам. Длину следует "опустить" к ключицам или, наоборот, "поднять", выбрав короткую стрижку типа пикси.
Рост
Длинные волосы подходят достаточно высоким женщинам. Важно учитывать, что они требуют внимания и укладки. Современная стилистика предусматривает ухоженность и натуральность, но качественно сделанную стайлингом и феном.
"Ваша прическа – это основа вашей портретной зоны", – отметила стилист.
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