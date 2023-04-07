Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
Новости

Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Французскую челку в том числе носит американская актриса Дженна Ортега
Французскую челку в том числе носит американская актриса Дженна Ортега
Фото: jennaortega / Instagram

Американский парикмахер Мара Розак в комментарии американскому журналу о моде Popsugar посоветовала женщинам, которые хотят обновить прическу, но не решаются на кардинальные перемены, сделать французскую челку.

По словам эксперта, для французской челки характерны более короткие волосы по центру лба и более длинные по направлению к вискам. При стрижке французской челки мастер обязательно использует филировочные ножницы.

Розак отметила, что французская челка подходит для волос любой длины, типа и текстуры волос и является самой эффектной из всех видов челки, так как "красиво сливается с волосами и подчеркивает скулы".

В статье отмечается, что французскую челку в том числе носит американская актриса Дженна Ортега.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: прическа, Дженна Ортега, волосы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
Дмитрий ГОРДОН
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 