Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото

По словам эксперта, для французской челки характерны более короткие волосы по центру лба и более длинные по направлению к вискам. При стрижке французской челки мастер обязательно использует филировочные ножницы.

Розак отметила, что французская челка подходит для волос любой длины, типа и текстуры волос и является самой эффектной из всех видов челки, так как "красиво сливается с волосами и подчеркивает скулы".

В статье отмечается, что французскую челку в том числе носит американская актриса Дженна Ортега.