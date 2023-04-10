Янтарный фон, золотые узоры, звезды и матовая текстура. Как выглядит актуальный маникюр в шоколадных тонах

Полупрозрачное покрытие светло-коричневого цвета выглядит так, будто сделано из натурального янтаря. Гармонично смотрятся на этом фоне изящные золотые узоры. Маникюр выполнен на длинных ногтях квадратной формы.

"Шоколадное совершенство", – высказалась об этом маникюре мастер.

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Мастер показала процесс нанесения покрытия.

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Другой вариант маникюра в таком же тоне, но с более плотным покрытием мастер продемонстрировала на закругленных длинных ногтях. Декор представлен в виде небольших блестящих звезд.

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"Жидкое пламя" – назвала мастер маникюр, в котором использовала сочетание матовой основы светло-коричневого цвета и прозрачный декор в виде абстрактных языков пламени.