Названы самые модные тени для век в 2023 году. В тренде эпатажные и минималистичные варианты

Техники растушевки уже не актуальны. В 2023 году тени наносят немного небрежно, делая слои плотнее. На пике моды – металлизированные тени.

Один из примеров – макияж модели на показе сезона "весна – лето" итальянского бренда Jil Sander. Макияж выглядит минималистичным, несмотря на свой смелый характер и металлический финиш. Фото разместили в Instagram бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JIL SANDER (@jilsander)

На показе коллекции "весна – лето 2023" итальянского модного дома Andreādamo предложили наносить тени под глаза. Визуально это выглядит так, будто на лице остались увлажняющие патчи.





Фото: andreaadamo.it

Более спокойный вариант макияжа с использованием теней металлик продемонстрировала модель на показе сезона "осень – зима 2023" французского бренда Chloe. В макияже сделан акцент металлизированными тенями во внутренних уголках глаз. Фото разместили в Instagram этого модного дома.