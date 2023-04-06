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06 апреля, 2023
 
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Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей

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В январе Тине Кароль исполнилось 38 лет
В январе Тине Кароль исполнилось 38 лет
Фото: tina_karol / Instagram

38-летняя украинская певица Тина Кароль 5 апреля в Instagram опубликовала свое черно-белое фото.

Певица запечатлена в блестящем облегающем топе без рукавов и джинсах, пуговицу которых она расстегнула.

Тина Кароль не стала надевать украшения. Образ она дополнила выпрямленными распущенными волосами.

Фото: tina_karol / Instagram
Фото: tina_karol / Instagram

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: фигура, Тина Кароль, певица, фото, джинсы
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