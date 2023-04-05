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05 апреля, 2023
 
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Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье

Мишина поделилась своим фотосетом
Мишина поделилась своим фотосетом
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 5 апреля в Instagram поделилась новой подборкой фото в откровенном образе.

"Лайфхак дня:

  • поставь лайк на этот пост;
  • закрой инсту;
  • сделай что-то крутое и продуктивное для себя", – написала она.
На снимках, которыми Мишина сопроводила пост, она запечатлена в кожаном бюстгальтере и частично расстегнутых брюках.

Мишина 22 марта делилась другими снимками из этого фотосета.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, актриса, фото, белье, Ксения Мишина, бюстгальтер, Холостячка
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