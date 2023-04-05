35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса

Никитюк снялась в коротком топе в полоску и джинсах с заниженной линией талии. Она заселфила себя с верхнего ракурса.

В посте телеведущая отметила, что у нее просят посоветовать салон в Варшаве. В следующем посте она порекомендовала один из них.





Фото: lesia_nikituk / Instagram

27 марта Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве.