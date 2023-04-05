Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
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35-летняя Никитюк снялась в декольтированном коротком топе с верхнего ракурса

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Никитюк показала фигуру на свежем снимке
Никитюк показала фигуру на свежем снимке
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 5 апреля в Instagram Stories опубликовала свое фото, для которого позировала у панорамного окна.

Никитюк снялась в коротком топе в полоску и джинсах с заниженной линией талии. Она заселфила себя с верхнего ракурса.

В посте телеведущая отметила, что у нее просят посоветовать салон в Варшаве. В следующем посте она порекомендовала один из них.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

27 марта Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других.

В первый день большой войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля 2022 года ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, декольте
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