Никитюк снялась в постели и показала, что пьет по утрам

"Если вам будут говорить, что коктейль "Здоровье" – это пиво на утро... то это так. Но лучше некопченую куркуму с теплой водичкой", – написала телеведущая.

Она отметила, что готовит раствор из расчета 1 ч. л. куркумы на стакан воды.

Пост Никитюк сопроводила снимком, на котором запечатлена в постели. Она показала свою руку, держащую стакан с куркумой на дне.

Фото: lesia_nikituk / Instagram