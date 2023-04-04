48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото

Лонгория: Я так много узнала о традициях и истории майя Фото: evalongoria / Instagram

"Следующая остановка: Юкатан. Я так много узнала о традициях и истории майя", – призналась Лонгория.

Актриса отметила, что ее путешествие проходило в рамках документального сериала "В поисках Мексики".

На одном из фото Лонгория запечатлена в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине и с длинными рукавами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)