48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото

"Следующая остановка: Юкатан. Я так много узнала о традициях и истории майя", – призналась Лонгория.
Актриса отметила, что ее путешествие проходило в рамках документального сериала "В поисках Мексики".
На одном из фото Лонгория запечатлена в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине и с длинными рукавами.
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Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".