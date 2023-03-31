Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины

Безрук рассказала, что ее родные не осуждают ее за молчание. Актриса отметила, что ее родители живут в Киеве.
"Я счастлива, что они и другие родственники – адекватные люди, которые прекрасно понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми мы хорошо общались в Украине, от меня отвернулись, с ними пришлось прервать общение", – сказала она.
Безрук, замалчивая сам факт нападения РФ на Украину, заявила, что в любой стране могут быть плохие люди.
"Мне вообще не важно, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что, если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам", – сказала Безрук.
Актриса также заявила о якобы намеренной травле "близких друг на друга".
Безрук родилась в 1988 году в Краматорске Донецкой области. Она замужем за российским актером Артемом Алексеевым. Они проживают в РФ. Пара оформила отношения в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.
В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. 15 февраля 2022 года она заявила, что помирилась с Алексеевым.
После нападения РФ на Украину Безрук замалчивает российскую агрессию.
Украинская ведущая Катя Осадчая в своем обращении к украинским знаменитостям, которые замалчивают нападение РФ на Украину, упомянула и Безрук, подчеркнув, что она не достойна быть гражданкой Украины. В октябре 2022 года Безрук в интервью российскому пропагандистскому изданию "Газета.Ru" заявила, что выбирает не Родину, а семью.