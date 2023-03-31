Актриса Безрук, проживающая в стране-агрессоре РФ, пожаловалась пропагандистскому изданию на своих коллег из Украины

Безрук: Мне вообще не важно, кто из какой страны Фото: Галина Безрук / Facebook

Безрук рассказала, что ее родные не осуждают ее за молчание. Актриса отметила, что ее родители живут в Киеве.

"Я счастлива, что они и другие родственники – адекватные люди, которые прекрасно понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми мы хорошо общались в Украине, от меня отвернулись, с ними пришлось прервать общение", – сказала она.

Безрук, замалчивая сам факт нападения РФ на Украину, заявила, что в любой стране могут быть плохие люди.

"Мне вообще не важно, кто из какой страны. Я очень люблю людей и считаю, что, если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам", – сказала Безрук.

Актриса также заявила о якобы намеренной травле "близких друг на друга".