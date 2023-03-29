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29 марта, 2023
 
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Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"

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Налчаджиоглу не стал молчать о войне
Налчаджиоглу не стал молчать о войне
Фото: muratnalca / Instagram

Бывший супруг замалчивающей войну России против Украины украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, четко высказал свою позицию о стране-агрессоре. Пост он разместил 2 марта в Instagram Stories

"Россия – агрессор", – написал он.

Также Налчаджиоглу добавил хештеги "береги себя", "берегите себя", "Киев", "Украина".

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: muratnalca / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу проживает в Украине. Он является соучредителем украинского филиала турецкой косметической фирмы. Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009-го по 2019 года. В январе 2019-го они получили развод. В браке у пары родилась дочь София (2011). 

Ани Лорак – украинская певица, но после 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників".

Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину.

Свой пост она разместила после того, как мэр Краснодара (Россия) отменил ее концерт в городе, который был запланирован на 27 апреля, из-за подозрений, что "она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ".

Теги: Россия, война, Ани Лорак, страна-агрессор, война России против Украины, Мурат Налчаджиоглу
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