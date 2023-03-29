Экс-супруг Ани Лорак высказался о России после заявления певицы, что между РФ и Украиной "конфликт"

"Россия – агрессор", – написал он.

Также Налчаджиоглу добавил хештеги "береги себя", "берегите себя", "Киев", "Украина".

Контекст:

Налчаджиоглу проживает в Украине. Он является соучредителем украинского филиала турецкой косметической фирмы. Налчаджиоглу был женат на Ани Лорак с 2009-го по 2019 года. В январе 2019-го они получили развод. В браке у пары родилась дочь София (2011).

Ани Лорак – украинская певица, но после 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Лорак находится в базе "Реєстра ДержZрадників".

Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину.

Свой пост она разместила после того, как мэр Краснодара (Россия) отменил ее концерт в городе, который был запланирован на 27 апреля, из-за подозрений, что "она может перевести заработанные в РФ деньги в поддержку ВСУ".