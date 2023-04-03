Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
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Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе

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Мишина: Кайф проснуться дома
Мишина: Кайф проснуться дома
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 3 апреля в Instagram Stories поделилась своим селфи-снимком.

"Доброе утречко! Кайф проснуться дома", – написала она. Актриса добавила, что устроила большую стирку – перестирала все вещи.

Мишина предстала в широких спортивных штанах и ярко-розовом топе.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

В конце марта Мишина отдыхала в теплых краях. Где именно, она не призналась.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, селфи, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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