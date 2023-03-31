59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами

Ринна снялась в образе черного кролика, надев маску-балаклаву с ушами. Образ она дополнила мини-платьем, кожаным жакетом, черными прозрачными колготками и туфлями на каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L I S A R I N N A (@lisarinna)

Актриса в этом же образе показала лицо вблизи. Она продемонстрировала макияж с красным лайнером по лнии роста ресниц нижнего века.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L I S A R I N N A (@lisarinna)