59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась в образе черного кролика в маске с ушами

Ринна снялась в образе черного кролика, надев маску-балаклаву с ушами. Образ она дополнила мини-платьем, кожаным жакетом, черными прозрачными колготками и туфлями на каблуках.
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Актриса в этом же образе показала лицо вблизи. Она продемонстрировала макияж с красным лайнером по лнии роста ресниц нижнего века.
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Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в американском сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей.
11 июля 2022 года актрисе исполнилось 59 лет.