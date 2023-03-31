Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса

Актриса на фото засветила зону декольте с верхнего ракурса.

"Ти сильна жінка – витримаєш все,

І те, що виходу не має – лиш здається,

А пережите – новий досвід принесе,

Ніщо нам легко в цьому світі не дається!

Ще не таке переживала на шляху,

І це колись минулим тобі стане.

Ти, головне, не піддавайсь страху,

І не притягуй у життя усе погане.

Ти сильна жінка,мудра, вольова ,

Ти можеш набагато більше, ніж гадаєш.

І це не сльози – це погода дощова,

Ти все в житті переживеш! Ти ж добре знаєш!" – Саливанчук сопроводила пост стихотворением автора Людмилы Степанишеной.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.