Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса

Актриса на фото засветила зону декольте с верхнего ракурса.
"Ти сильна жінка – витримаєш все,
І те, що виходу не має – лиш здається,
А пережите – новий досвід принесе,
Ніщо нам легко в цьому світі не дається!
Ще не таке переживала на шляху,
І це колись минулим тобі стане.
Ти, головне, не піддавайсь страху,
І не притягуй у життя усе погане.
Ти сильна жінка,мудра, вольова ,
Ти можеш набагато більше, ніж гадаєш.
І це не сльози – це погода дощова,
Ти все в житті переживеш! Ти ж добре знаєш!" – Саливанчук сопроводила пост стихотворением автора Людмилы Степанишеной.
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.