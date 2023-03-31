Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
Новости

Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Ти сильна жінка витримаєш все
Саливанчук: Ти сильна жінка – витримаєш все
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 30 марта в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в декольтированном топе и брюках.

Актриса на фото засветила зону декольте с верхнего ракурса.

"Ти сильна жінка – витримаєш все,
І те, що виходу не має – лиш здається,
А пережите – новий досвід принесе,
Ніщо нам легко в цьому світі не дається!
Ще не таке переживала на шляху,
І це колись минулим тобі стане.
Ти, головне, не піддавайсь страху,
І не притягуй у життя усе погане.
Ти сильна жінка,мудра, вольова ,
Ти можеш набагато більше, ніж гадаєш.
І це не сльози – це погода дощова,
Ти все в житті переживеш! Ти ж добре знаєш!" – Саливанчук сопроводила пост стихотворением автора Людмилы Степанишеной.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.

Теги: студия Квартал 95, актриса, Украинск, декольте, Анна Саливанчук, жена, бюст
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
  Яценюк: То, что Си Цзиньпин назвал Путина своим другом, – неожиданность. Если для Си он друг, то кто тогда Си для Украины?
Дмитрий ГОРДОН
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
  Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя"
Дмитрий ГОРДОН
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
  Денисенко: Си Цзиньпин пригласил Мишустина в Пекин. Это будут смотрины будущего теоретического преемника
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator
"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator
Галина ГРИШИНА
Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды
Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
Галина ГРИШИНА
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Галина ГРИШИНА
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Галина ГРИШИНА
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
Галина ГРИШИНА
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Галина ГРИШИНА
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Галина ГРИШИНА
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Галина ГРИШИНА
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 