Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
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49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото

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Егорова: Вот что случается, когда ждешь свою машину уже больше двух часов и ужасно скучаешь, а терпение уже лопается
Егорова: Вот что случается, когда ждешь свою машину уже больше двух часов и ужасно скучаешь, а терпение уже лопается
Фото: reality.show_tv / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 29 марта разместила в Instagram снимки, на которых предстала с новой укладкой.

Егорова показала, как выглядит с кудрявыми волосами.

"Время для селфи. Вот что случается, когда ждешь свою машину уже больше двух часов и ужасно скучаешь, а терпение уже лопается", – написала она.

23 марта Егорова показала, как выглядит ее стрижка с прямыми волосами.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, фото, стрижка, прическа, жена, Наталья Егорова
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