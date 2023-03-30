49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото

Егорова: Вот что случается, когда ждешь свою машину уже больше двух часов и ужасно скучаешь, а терпение уже лопается Фото: reality.show_tv / Instagram

Егорова показала, как выглядит с кудрявыми волосами.

"Время для селфи. Вот что случается, когда ждешь свою машину уже больше двух часов и ужасно скучаешь, а терпение уже лопается", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)

23 марта Егорова показала, как выглядит ее стрижка с прямыми волосами.