Никитюк показала, какую прическу ей сделали в Варшаве

Никитюк предстала в бежевом тренче и топе в полоску под ним.

На фото телеведущая показала, какую прическу ей сделали в одном из салонов Варшавы: легкие волны на распущенных волосах.

"Когда меня спрашивают, что там в Варшаве?" – написала Никитюк и ответила, что, поскольку есть салон красоты, услугами которого она пользуется, то все нормально.

Никитюк чаще предпочитает укладки с прямыми волосами.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.