Бульвар Шоубиз
 
30 марта, 2023
 
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Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину

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Сопонару показала часть тела
Сопонару показала часть тела
Фото: soponaru / Instagram

Украинская актриса Ирина Сопонару разместила 29 марта в Instagram Stories фото своих босых ног.

Актриса снялась лежа вверх ногами. Она призналась, что посетила студию загара.

"А это ноги Сопонару после процедуры. Нужно было все туловище сделать", – отметила она.


Фото: soponaru / Instagram

Фото: soponaru / Instagram

27 марта Сопонрару обнародовала селфи, на котором запечатлена на фоне пальм. Где именно был сделан снимок, актриса не указала.

Контекст:

Сопонару участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. В октябре 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. 

Теги: селфи, студия Квартал 95, актриса, фото, Ирина Сопонару, ноги
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