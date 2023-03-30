Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину

Актриса снялась лежа вверх ногами. Она призналась, что посетила студию загара.
"А это ноги Сопонару после процедуры. Нужно было все туловище сделать", – отметила она.
27 марта Сопонрару обнародовала селфи, на котором запечатлена на фоне пальм. Где именно был сделан снимок, актриса не указала.
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Сопонару участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. В октябре 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину.