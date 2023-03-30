Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину

Актриса снялась лежа вверх ногами. Она призналась, что посетила студию загара.

"А это ноги Сопонару после процедуры. Нужно было все туловище сделать", – отметила она.





Фото: soponaru / Instagram

27 марта Сопонрару обнародовала селфи, на котором запечатлена на фоне пальм. Где именно был сделан снимок, актриса не указала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)