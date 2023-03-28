Тренд на украшения в стиле панк. Белла Хадид показала, как они выглядят со стороны

Это направление молодежной культуры зародилось в 1960-х годах в США и вошло в историю, заняв свою нишу. В сезоне весна – лето 2023 года панк снова входит в моду, но в современном прочтении. В частности, на пике популярности массивные цепи. Причем можно сочетать в своем образе цепи из разных металлов и различных фактур.
Издание Vogue также отметило, что массивные цепи под шею – тренд в аксессуарах, который не сдает своих позиций.
Американская модель Белла Хадид продемонстрировала модные аксессуары в этом стиле. Фото она разместила на своей странице в Instagram.
Хадид предстала в украшениях из желтого металла от американского бренда Michael Kors. Она выбрала серьги-кольца в виде цепей, а также куртку, украшенную цепями. Еще на одном снимке модель продемонстрировала массивную цепь с кулоном в виде навесного замка и два твердых браслета гладкой фактуры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей, бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.
В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.