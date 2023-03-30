Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины

Спортсменка снялась в спортивной форме, состоящей из майки и микрошортов. Бех-Романчук позировала спиной к камере.

"День ото дня", – написала она.

16 марта Бех-Романчук показала фото в лосинах.

"Мы может делать больше, чем мы думаем", – написала она.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.