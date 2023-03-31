Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой

Мишина: Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса также станцевала и пробежалась перед камерой.

Она находится на отдыхе в одной из теплых стран. Для видео Мишина выбрала платье с асимметричным верхом и не стала обуваться – снялась босиком.

"Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда", – написала она.