Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
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Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой

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Мишина: Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда
Мишина: Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 30 марта обнародовала в Instagram ролик, в котором прошлась по дорожке среди пальм.

Актриса также станцевала и пробежалась перед камерой.

Она находится на отдыхе в одной из теплых стран. Для видео Мишина выбрала платье с асимметричным верхом и не стала обуваться – снялась босиком.

"Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда", – написала она.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, танцы, актриса, отдых, Ксения Мишина, ролик, Холостячка
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