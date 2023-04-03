"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы

"Я, конечно, рада видеть своего родного врача, с которым мы работаем над здоровьем моих голосовых связок уже более 10 лет, но все же хочется встречаться на плановых чек-апах, а не в таких экстренных случаях, как сейчас. Сейчас я прохожу интенсивное лечение и вижу своего врача каждый день по два раза. Каждый раз это не самая приятная процедура, потому что в четыре этапа мне прямо на голосовые связки заливают необходимые лекарства", – призналась певица.

Она отметила, что проблемы со связками в горле – это примерно то же, что травмы в любой другой части тела.

"Когда потянул связки, например в ноге, и будто можешь ходить, но хромаешь. Можешь не чувствовать боли во время хождения, но не можешь быстро бегать, пока полностью не восстановишься. Такая же история с голосовыми связками: поешь в низкой тональности, и как только пытаешься взять высокие ноты – связки не могут сомкнуться из-за этих новообразований, и звук превращается в неприятную сыпь", – объяснила Каменских.

Певица отметила, что иногда можно сделать специальные инъекции, которые на полчаса, облегчают работу голосовых связок, но все время и каждый день такого делать нельзя.

"Это может быть единоразовой экстренной мерой, как заморозка боли у спортсменов, которая может сработать для одного короткого выступления. Но делать это каждый день и отработать подряд несколько длинных концертов очень рискованно", – подчеркнула певица.

Каменских добавила, что после лечения планирует вернуться к концертной деятельности.