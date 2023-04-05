С женой и детьми. Галкин поделился редким снимком из личного архива

На снимке шоумен запечатлен на берегу моря вместе с супругой, российской певицей Аллой Пугачевой, и их детьми Лизой и Гарри. В каком году было сделано фото, шоумен не указал.

31 марта Галкин опубликовал архивное совместное селфи с Пугачевой.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.