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04 апреля, 2023
 
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Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре

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Лолита гавкала, мяукала и чирикала
Лолита гавкала, мяукала и чирикала
Фото: Лолита Милявская / Facebook

59-летняя российская певица Лолита, замалчивающая войну страны-агрессора РФ против Украины, пожаловалась на падение своего рейтинга в соцсетях. Видео разместил на своей странице в Instagram 3 апреля украинский журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Лолита, стоя перед окном, заявила, что оно "загаженное". Сквозь него певица смотрела на заснеженную Москву. Она сказала, что ее просмотры в соцсетях упали, потому что она не говорит на птичьем языке.

После этого Лолита начала чирикать, гавкать и мяукать. При этом она пила напиток розового цвета из горла бутылки. По словам Лолиты, это тоник.

"Лолита. Загаженное стекло. Загаженные мозги", – написал Гордон.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

В июле Лолита заявила об антисемитизме в Украине. В августе она снялась в оккупированном Крыму.

Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Лолита Милявская, певица, Лолита
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