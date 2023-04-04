Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре

Лолита, стоя перед окном, заявила, что оно "загаженное". Сквозь него певица смотрела на заснеженную Москву. Она сказала, что ее просмотры в соцсетях упали, потому что она не говорит на птичьем языке.

После этого Лолита начала чирикать, гавкать и мяукать. При этом она пила напиток розового цвета из горла бутылки. По словам Лолиты, это тоник.

"Лолита. Загаженное стекло. Загаженные мозги", – написал Гордон.