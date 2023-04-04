Гордон высказался о Лолите, которая показала Москву сквозь "загаженное" стекло и погавкала в кадре

Лолита, стоя перед окном, заявила, что оно "загаженное". Сквозь него певица смотрела на заснеженную Москву. Она сказала, что ее просмотры в соцсетях упали, потому что она не говорит на птичьем языке.
После этого Лолита начала чирикать, гавкать и мяукать. При этом она пила напиток розового цвета из горла бутылки. По словам Лолиты, это тоник.
"Лолита. Загаженное стекло. Загаженные мозги", – написал Гордон.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.
В июле Лолита заявила об антисемитизме в Украине. В августе она снялась в оккупированном Крыму.
Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.