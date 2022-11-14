"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом

Певица вспомнила о своем знакомстве с Зеленским, ей как-то довелось поработать вместе с ним.

"Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой", – сказала она.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы.

В июле Лолита обнародовала видео, на котором выступила в поддержку РФ.

Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.