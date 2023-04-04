Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Новости

Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании

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Мишина призналась, какие продукты исключила из рациона
Мишина призналась, какие продукты исключила из рациона
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 4 апреля в Instagram Stories разместила селфи-снимки.

Актриса снялась в черном раздельном купальнике на завязках и показала фигуру вблизи.

Мишина рассказала, что не ест мучные продукты.

"Все, что содержит муку, нельзя. Хлеб, лаваши, хлебцы (читайте состав)", – написала она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина также отметила, что ест макароны твердых сортов в умеренном количестве.

Актриса показала фото в розовом топе и серых трусах.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, купальник, селфи, актриса, Ксения Мишина, бикини, Холостячка
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