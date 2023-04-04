56-летняя Хайек показала растяжку

Хайек: Я жду весну, слава богу, она пришла! Фото: salmahayek / Instagram

"Я жду весну, слава богу, она пришла!" – написала Хайек.

Актриса снялась в цветочном брючном костюме с оторочкой из лебяжьего пуха. Она продемонстрировала растяжку, подняв одну ногу и облокотив ее на стену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

В январе Хайек показывала, как прыгает на батуте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)