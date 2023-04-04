56-летняя Хайек показала растяжку

"Я жду весну, слава богу, она пришла!" – написала Хайек.
Актриса снялась в цветочном брючном костюме с оторочкой из лебяжьего пуха. Она продемонстрировала растяжку, подняв одну ногу и облокотив ее на стену.
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В январе Хайек показывала, как прыгает на батуте.
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Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".
Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа Анри Пино. Они поженились в 2009 году, спустя два года после рождения дочери Валентины.