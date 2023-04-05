53-летняя Лопес села на стол в ультрамини для рекламы своих именных напитков

Лопес отметила, что вдохновилась отдыхом на итальянском побережье.

Актриса и певица предстала в желтой юбке-шортах и завязанной на узел под грудью рубашке.

В одном из эпизодов она снялась сидя на столе с бокалом в руках.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества артистка взяла фамилию супруга.