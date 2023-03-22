Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков

Актриса позирует в кадре в черных стрингах и топе, спустив кожаные брюки до середины бедра.
"Бутерброды или авокадо – решать вам", – подписала она снимки.
За час публикация собрала около 50 тыс. лайков.
17 марта Мишина заявила, что на данный момент находится в своей лучшей форме. По словам артистки, для этого ей понадобились четыре месяца, в течение которых она занималась спортом и придерживалась правил здорового питания.
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Мишина в своем микроблоге часто показывает и рассказывает, как занимается спортом.
По словам актрисы, ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года актриса.
В конце февраля 2023 года Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет 48,4 кг.