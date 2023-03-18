"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье

Мишина позирует в кадре в белье. Снимками из этой фотосессии актриса поделилась на своей странице в Instagram, продемонстрировав результаты похудения за четыре месяца.

"Это можно выдержать?" – подписал ролик Прус.

Контекст:

Мишина в своем микроблоге часто показывает и рассказывает, как занимается спортом.

По словам актрисы, ее утро "обязательно начинается с вакуума". "Это очень полезное упражнение для вашего животика, чтобы он был плоским, а мышцы – прокачанными", – отметила летом 2022 года актриса.

В конце февраля 2023 года Мишина призналась, что ее вес сейчас составляет 48,4 кг. 17 марта актриса показала, как выглядела в конце 2022 года, до начала похудения, и как выглядит теперь.