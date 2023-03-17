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17 марта, 2023
 
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28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек

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Репяхова о муже: Идет работать на кафедру эстрадного вокала
Репяхова о муже: Идет работать на кафедру эстрадного вокала
Фото: repyahovakate / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик будет работать в колледже. Об этом в Instagram Stories 17 марта сообщила его жена и концертный директор Катерина Репяхова.

Жена артиста не уточнила, о каком заведении идет речь. 

"Идет работать на кафедру эстрадного вокала. Будет завкафедрой, где много молодых девушек. Как вам такое?" – сообщила жена артиста.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины. 

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

28-летняя Репяхова – четвертая жена 57-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, колледж, Виктор Павлик, семья, певец, Екатерина Репяхова
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