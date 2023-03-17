28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек

Жена артиста не уточнила, о каком заведении идет речь.

"Идет работать на кафедру эстрадного вокала. Будет завкафедрой, где много молодых девушек. Как вам такое?" – сообщила жена артиста.

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

28-летняя Репяхова – четвертая жена 57-летнего Павлика. Она ранее не была замужем.