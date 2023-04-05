Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе

"Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя. Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и любая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое – прекратите себя с кем-либо сравнивать. Второе – прекратите избавляться от своих "недостатков". Третье – прекратите чморить себя на всех уровнях. Смените пластинку "я плохая и ни на что не способна" на "я прекрасна, и я делаю, стараюсь, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", – написала она.
Саливанчук перечислила, что означает любить себя:
Саливанчук сопроводила пост снимками, для которых позировала в длинной белой рубашке, поверх которой надела красный корсет из прозрачной ткани. Образ она дополнила красными туфлями на каблуках.
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.