Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
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Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе

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Саливанчук: Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя
Саливанчук: Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 4 апреля в Instagram рассказала, какие пункты входят в понятие любви к себе.

"Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя. Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и любая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое – прекратите себя с кем-либо сравнивать. Второе – прекратите избавляться от своих "недостатков". Третье – прекратите чморить себя на всех уровнях. Смените пластинку "я плохая и ни на что не способна" на "я прекрасна, и я делаю, стараюсь, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", – написала она.

Саливанчук перечислила, что означает любить себя:

  • уважать себя;
  • проявлять терпение к себе;
  • ставить свои интересы выше;
  • прощать себя;
  • выбирать, с кем строить отношения;
  • развивать свои таланты;
  • быть в контакте со своей душой.

Саливанчук сопроводила пост снимками, для которых позировала в длинной белой рубашке, поверх которой надела красный корсет из прозрачной ткани. Образ она дополнила красными туфлями на каблуках.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.

Теги: женщины, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, жена, корсет, каблуки
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