Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук снялась в прозрачном корсете поверх рубашки и рассказала о любви к себе

Саливанчук: Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Если женщина хочет быть хорошей мамой и женой, она в первую очередь должна полюбить себя. Любовь к себе – не эгоизм! Ненависть к себе – не мудрость! Любовь к себе, как и любая другая любовь, обычно каким-то образом проявляется. Что делать? Первое – прекратите себя с кем-либо сравнивать. Второе – прекратите избавляться от своих "недостатков". Третье – прекратите чморить себя на всех уровнях. Смените пластинку "я плохая и ни на что не способна" на "я прекрасна, и я делаю, стараюсь, меняюсь". Потому что это действительно правда. Пусть это станет вашей мантрой", – написала она.

Саливанчук перечислила, что означает любить себя:

уважать себя;

проявлять терпение к себе;

ставить свои интересы выше;

прощать себя;

выбирать, с кем строить отношения;

развивать свои таланты;

быть в контакте со своей душой.

Саливанчук сопроводила пост снимками, для которых позировала в длинной белой рубашке, поверх которой надела красный корсет из прозрачной ткани. Образ она дополнила красными туфлями на каблуках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)