"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление

Горовая: Это пока секрет Фото: gorovaya_irina / Instagram

"Готовим перемены". Но пока это секрет", – написала она.

Горовая показала экран ноутбука, который закрыла своей рукой. Сбоку на экране видно, что продюсер общалась в чате с тремя людьми.

На руке Горовой с маникюром цвета фуксии можно заметить татуировки, среди которых – египетский крест анкх и надпись Inspire, которая переводится как "вдохновлять".

Фото: gorovaya_irina / Instagram