"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление

"Готовим перемены". Но пока это секрет", – написала она.
Горовая показала экран ноутбука, который закрыла своей рукой. Сбоку на экране видно, что продюсер общалась в чате с тремя людьми.
На руке Горовой с маникюром цвета фуксии можно заметить татуировки, среди которых – египетский крест анкх и надпись Inspire, которая переводится как "вдохновлять".
Горовая была официальной женой украинского рэпера и продсера Алексея Потапенко (Потапа). У них родился сын Андрей (2008). Также у Горовой есть дочь Наталья (1997), которая родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым.
В 2014 году Горовая и Потап развелись.
23 мая 2019 года Потапенко женился на певице Насте Каменских, с которой выступал в дуэте "Потап и Настя".
Горовая является соучредителем украинской продюсерской компании Mozgi Group. 28 ноября стало известно, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап отстранился от управления компанией, а все обязанности на себя взяла Горовая.