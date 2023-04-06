Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Новости

"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление

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Горовая: Это пока секрет
Горовая: Это пока секрет
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Украинский продюсер Ирина Горовая 5 апреля разместила в Instagram Stories фото, сделанное перед ноутбуком.

"Готовим перемены". Но пока это секрет", – написала она.

Горовая показала экран ноутбука, который закрыла своей рукой. Сбоку на экране видно, что продюсер общалась в чате с тремя людьми.

На руке Горовой с маникюром цвета фуксии можно заметить татуировки, среди которых – египетский крест анкх и надпись Inspire, которая переводится как "вдохновлять".

Фото: gorovaya_irina / Instagram
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Контекст:

Горовая была официальной женой украинского рэпера и продсера Алексея Потапенко (Потапа). У них родился сын Андрей (2008). Также у Горовой есть дочь Наталья (1997), которая родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым.

 В 2014 году Горовая и Потап развелись

23 мая 2019 года Потапенко женился на певице Насте Каменских, с которой выступал в дуэте "Потап и Настя".

Горовая является соучредителем украинской продюсерской компании Mozgi Group. 28 ноября стало известно, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап отстранился от управления компанией, а все обязанности на себя взяла Горовая.

Теги: Потап и Настя, Потап, Mozgi, Ирина Горовая, фото, татуировка, продюсер
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