Как сделать маникюр с завораживающим 3D-эффектом

Мастер прорисовала на ногтях объемные линии. Затем втерла специальный мелкий глиттер и покрыла ногти закрепителем. Такой дизайн назвали маникюром с эффектом 3D.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nailing Hollywood (@nailinghollywood)

Вариацию 3D-маникюра в темно-сером цвете показали на странице prettykittyklawz. В данном случае в дизайне объем выражен больше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от prettykittyklawz (@prettykittyklawz)

Наиболее эпатажно маникюр смотрится на длинных ногтях квадратной формы с сочетанием двух ярких цветов и выраженного рельефа. Фото показали на странице veedidem.