Каминская, переехавшая в Нидерланды, пожаловалась на лишний вес и показала фото

Каминская: Как легко набрать лишние килограммы и как сложно от них избавиться Фото: babaslavka / Instagram

На фото Каминская запечатлена в черном платье с завышенной талией.

"Как легко набрать лишние килограммы и как сложно от них избавиться. Посоветуйте диету, но чтобы есть можно было. Спасибо", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

29 марта Каминская показала снимки, для которых позировала также в одежде, скрывающей фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)