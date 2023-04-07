Каминская, переехавшая в Нидерланды, пожаловалась на лишний вес и показала фото

На фото Каминская запечатлена в черном платье с завышенной талией.
"Как легко набрать лишние килограммы и как сложно от них избавиться. Посоветуйте диету, но чтобы есть можно было. Спасибо", – написала она.
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29 марта Каминская показала снимки, для которых позировала также в одежде, скрывающей фигуру.
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Каминская с весны 2021 года строит сольную карьеру. Ранее она была участницей украинской группы "НеАнгелы".
У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.
После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.