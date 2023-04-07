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07 апреля, 2023
 
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Каминская, переехавшая в Нидерланды, пожаловалась на лишний вес и показала фото

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Каминская: Как легко набрать лишние килограммы и как сложно от них избавиться
Каминская: Как легко набрать лишние килограммы и как сложно от них избавиться
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 4 апреля в Instagram разместила несколько своих свежих снимков.

На фото Каминская запечатлена в черном платье с завышенной талией.

"Как легко набрать лишние килограммы и как сложно от них избавиться. Посоветуйте диету, но чтобы есть можно было. Спасибо", – написала она.

29 марта Каминская показала снимки, для которых позировала также в одежде, скрывающей фигуру.

Контекст:

Каминская с весны 2021 года строит сольную карьеру. Ранее она была участницей украинской группы "НеАнгелы". 

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Теги: фигура, НеАнгелы, Слава Каминская, певица, фото, похудение
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