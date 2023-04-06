Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
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Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США

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Дорофеева: Америка, ровно через месяц увидимся
Дорофеева: Америка, ровно через месяц увидимся
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

32-летняя украинская певица Надя Дорофеева 5 апреля в Instagram разместила видео, в котором станцевала под свой трек Hypnotize.

"Америка, ровно через месяц увидимся", – написала она.

Дорофеева обнародовала расписание концертов:

5 мая – Лос-Анджелес;
6 мая – Сиэтл;
10 мая – Майами;
12 мая – Нью-Йорк;
13 мая – Чикаго;
14 мая – Торонто.

В ролике певица предстала в укороченной кофте с длинным рукавом и брюках с заниженной линией талии.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: США, концерт, Надя Дорофеева, певица, анонс, ролик, Dorofeeva
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