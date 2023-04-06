Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США

"Америка, ровно через месяц увидимся", – написала она.
Дорофеева обнародовала расписание концертов:
5 мая – Лос-Анджелес;
6 мая – Сиэтл;
10 мая – Майами;
12 мая – Нью-Йорк;
13 мая – Чикаго;
14 мая – Торонто.
В ролике певица предстала в укороченной кофте с длинным рукавом и брюках с заниженной линией талии.
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Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.