Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США

"Америка, ровно через месяц увидимся", – написала она.

Дорофеева обнародовала расписание концертов:

5 мая – Лос-Анджелес;

6 мая – Сиэтл;

10 мая – Майами;

12 мая – Нью-Йорк;

13 мая – Чикаго;

14 мая – Торонто.

В ролике певица предстала в укороченной кофте с длинным рукавом и брюках с заниженной линией талии.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.