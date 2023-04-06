Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
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Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине

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Мишина: А пока время для себя
Мишина: А пока время для себя
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 6 апреля в Instagram Stories разместила ролик, в котором запечатлена во время водных процедур.

Мишина снялась, стоя  в душевой кабине. Она позировала спиной к объективу.

"А пока время для себя", – написала она.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Актриса в определенный момент развернулась к объективу вполоборота.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, актриса, Ксения Мишина, ролик, Холостячка
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