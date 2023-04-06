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06 апреля, 2023
 
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"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото

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Никитюк показала, какую одежду выбрала для весеннего дня
Никитюк показала, какую одежду выбрала для весеннего дня
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 6 апреля в Instagram Stories опубликовала коллаж из четырех снимков.

"Мой образ дня", – написала она.

Никитюк снялась в черном топе с асимметричным верхом и одним открытым плечом, а также в спортивных штанах на резинке с заниженной линией талии. На фото телеведущая засветила живот.

Она разместила коллаж из четырех одинаковых снимков.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других.

В первый день большой войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля 2022 года ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.

Теги: фигура, телеведущая, Леся Никитюк, фото, живот
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