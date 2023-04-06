Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2023
 
Новости

Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе

Правильный уход за кожей лица даст свои результаты
Правильный уход за кожей лица даст свои результаты
Фото: pixabay.com

Французское издание Sante обнародовало советы для женщин, которые хотят, чтобы их кожа выглядела моложе.

Профилактика лучше лечения

Чтобы кожа оставалась молодой, нужно избегать того, что провоцирует ее старение. Факторы, которые провоцируют этот процесс: солнце, курение, алкоголь, загрязнение окружающей среды, которое атакует нашу кожу и делает цвет лица тусклым, табак, недостаточное потребление витаминов, плохое умывание лица на фоне плохой экологии, недосыпание и недостаточное увлажнение. Поэтому первый шаг на пути к омоложению кожи – ведение здорового образа жизни.

Простые средства помогут омолодиться

Старение, кроме внешних причин, вызывают и внутренние. А именно снижение с возрастом выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Выглядеть на 10 лет моложе своего возраста поможет ретинол. Об этом изданию Express сообщил косметолог Джигдем Кемаль Йилмаз.

Это антивозрастной продукт, полученный из витамина А. Он глубоко проникает в кожу и стимулирует выработку эластина и коллагена, что помогает уменьшить появление тонких линий, морщин и расширенных пор, а также способствует обновлению клеток.

Витамин С – антиоксидант, который защищает кожу, борется с гиперпигментацией и стимулирует синтез коллагена.

При недостатке увлажнения кожи поможет гиалуроновая кислота. Это средство, включенное в состав косметических средств, сделает кожу более упругой.

Теги: мода и красота, женщины, витамины, советы, витамин С, морщины, старение, возраст, ретинол, гиалуроновая кислота
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
Дмитрий ГОРДОН
  "Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше
  "Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Галина ГРИШИНА
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят "женщины в возрасте"
Галина ГРИШИНА
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
"Эпатаж вылезает боком". Кум Потапа прокомментировал скандалы вокруг рэпера
Галина ГРИШИНА
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь
Галина ГРИШИНА
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится
Галина ГРИШИНА
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
ДТП с участием нетрезвого Остапа Ступки. Опубликованы фото с места аварии, в результате которой пострадал человек
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 