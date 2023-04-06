Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе

Профилактика лучше лечения

Чтобы кожа оставалась молодой, нужно избегать того, что провоцирует ее старение. Факторы, которые провоцируют этот процесс: солнце, курение, алкоголь, загрязнение окружающей среды, которое атакует нашу кожу и делает цвет лица тусклым, табак, недостаточное потребление витаминов, плохое умывание лица на фоне плохой экологии, недосыпание и недостаточное увлажнение. Поэтому первый шаг на пути к омоложению кожи – ведение здорового образа жизни.

Простые средства помогут омолодиться

Старение, кроме внешних причин, вызывают и внутренние. А именно снижение с возрастом выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Выглядеть на 10 лет моложе своего возраста поможет ретинол. Об этом изданию Express сообщил косметолог Джигдем Кемаль Йилмаз.

Это антивозрастной продукт, полученный из витамина А. Он глубоко проникает в кожу и стимулирует выработку эластина и коллагена, что помогает уменьшить появление тонких линий, морщин и расширенных пор, а также способствует обновлению клеток.

Витамин С – антиоксидант, который защищает кожу, борется с гиперпигментацией и стимулирует синтез коллагена.

При недостатке увлажнения кожи поможет гиалуроновая кислота. Это средство, включенное в состав косметических средств, сделает кожу более упругой.