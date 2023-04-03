Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года

Стилист назвала вещами must have, то есть теми, которые обязательно должны быть в гардеробе, тренч, рубашку, костюмы, прямые джинсы и кеды. Она отметила, что собрала список вещей, которыми можно освежить гардероб и добавить изюминку в образ.
"Все позиции имеют большую комбинаторику и могут быть вашими базовыми элементами", – подчеркнула стилист.
- Короткие пальто. Самые модные модели напоминают удлиненный жакет.
- Клетчатые рубашки. Их можно носить как верхнюю одежду.
- Асимметричные юбки.
- Верхняя одежда в винтажном стиле.
- Объемные джинсы. В подборке показаны модели джинсов с широкими штанинами, максимальной длиной и заниженной талией.
- Аккуратные лоферы или балетки.
- Приталенные лонгсливы.
- Джинсовая верхняя одежда. Носить ее можно с джинсами: тотал деним на пике моды.
- Парные костюмы. Стилист включила в подборку фото близнецов в одинаковой одежде.