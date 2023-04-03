Бульвар Шоубиз
 
03 апреля, 2023
 
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Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года

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На пике моды образы, в которых сочетаются несколько джинсовых вещей
На пике моды образы, в которых сочетаются несколько джинсовых вещей
Фото: pixabay.com

Украинский стилист Инна Гриненко на своей странице в Instagram рассказала о тенденциях моды весеннего сезона 2023 года и назвала вещи, которые стоит включить в свой гардероб.

Стилист назвала вещами must have, то есть теми, которые обязательно должны быть в гардеробе, тренч, рубашку, костюмы, прямые джинсы и кеды. Она отметила, что собрала список вещей, которыми можно освежить гардероб и добавить изюминку в образ.

"Все позиции имеют большую комбинаторику и могут быть вашими базовыми элементами", – подчеркнула стилист.

  1. Короткие пальто. Самые модные модели напоминают удлиненный жакет.
  2. Клетчатые рубашки. Их можно носить как верхнюю одежду.
  3. Асимметричные юбки. 
  4. Верхняя одежда в винтажном стиле.
  5. Объемные джинсы. В подборке показаны модели джинсов с широкими штанинами, максимальной длиной и заниженной талией.
  6. Аккуратные лоферы или балетки.
  7. Приталенные лонгсливы.
  8. Джинсовая верхняя одежда. Носить ее можно с джинсами: тотал деним на пике моды.
  9. Парные костюмы. Стилист включила в подборку фото близнецов в одинаковой одежде.
Теги: мода и красота, фото, одежда, тренды, джинсы
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