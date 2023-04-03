Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года

На пике моды образы, в которых сочетаются несколько джинсовых вещей Фото: pixabay.com

Стилист назвала вещами must have, то есть теми, которые обязательно должны быть в гардеробе, тренч, рубашку, костюмы, прямые джинсы и кеды. Она отметила, что собрала список вещей, которыми можно освежить гардероб и добавить изюминку в образ.

"Все позиции имеют большую комбинаторику и могут быть вашими базовыми элементами", – подчеркнула стилист.

Короткие пальто. Самые модные модели напоминают удлиненный жакет. Клетчатые рубашки. Их можно носить как верхнюю одежду. Асимметричные юбки. Верхняя одежда в винтажном стиле. Объемные джинсы. В подборке показаны модели джинсов с широкими штанинами, максимальной длиной и заниженной талией. Аккуратные лоферы или балетки. Приталенные лонгсливы. Джинсовая верхняя одежда. Носить ее можно с джинсами: тотал деним на пике моды. Парные костюмы. Стилист включила в подборку фото близнецов в одинаковой одежде.