Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео

Авторы видео крупным планом сняли поэтапные действия мастера, который сперва начертил контурную линию, идущую вверх к ремню от места соединения кармана с боковым швом.

Затем с помощью иголки и нитки автор видео сделал на поверхности образовавшегося треугольника серию стежков, а в конце максимально вытянул нитку, соединив тем самым стороны треугольника. Чтобы шов не разошелся, в конце работы необходимо завязать тугой узел.

"Это для тех, кто не умеет шить", – отреагировали в сети.