Как проверить яйца на свежесть. Простой лайфхак от фермера

Эксперт не рекомендует мыть яйца, которые будут храниться в холодильнике Фото: depositphotos.com

Как правило, свежие фермерские яйца могу храниться в холодильнике до шести недель. Если речь идет о яйцах из магазина, то их срок хранения в холодильнике ограничивается четырьмя неделями.

При этом Донован не рекомендует мыть яйца, которые будут храниться длительное время в холодильнике, так как при этом смывается защитный слой и бактерии будут иметь доступ внутрь оболочки.

Если конечный срок годности яйца неизвестен, эксперт рекомендует проверить его свежесть с помощью емкости с холодной водой. Если свежее яйцо поместить в воду, оно полностью опуститься на дно.

В случае, если яйцо сохранит вертикальное положение или начнет плавать, оно годно к употреблению, но срок его годности истекает.

Несвежее яйцо всплывает на поверхность и от такого продукта следует избавиться. По словам эксперта, это объясняется тем, что у старого яйца поры на скорлупе начинают пропускать внутрь слишком много воздуха и, следовательно, бактерий.