Как сделать свечу за минуту. Лайфхак

Для изготовления свечи дома понадобятся металлическая крышка от банки, подсолнечное масло, лучше рафинированное, и ватный спонжик.

"Из ватного спонжика сделайте фитиль и вставьте в масло, которое заранее налейте в крышку от банки. Важно, чтобы масло хорошо его пропитало. Подожгите кончик ватного фитиля, и все. Я вас поздравляю! Каганок (масляная лампа) готов! Светить такая свеча будет очень долго, а стоит при этом копейки", – отметил Репич.

Во время горения свечи важно придерживаться правил безопасности и не оставлять горящую свечу без присмотра.