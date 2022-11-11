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11 ноября, 2022
 
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Как сделать свечу за минуту. Лайфхак

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Свечу можно сделать из подручных материалов
Свечу можно сделать из подручных материалов
Фото: depositphotos.com

Участник проекта "Пара на миллион", который выходит на "Новом канале", химик Глеб Репич рассказал, как сделать свечу в домашних условиях из простых составляющих. Об этом изданию "ГОРДОН" 11 ноября сообщила пресс-служба "Нового канала".

Для изготовления свечи дома понадобятся металлическая крышка от банки, подсолнечное масло, лучше рафинированное, и ватный спонжик.

"Из ватного спонжика сделайте фитиль и вставьте в масло, которое заранее налейте в крышку от банки. Важно, чтобы масло хорошо его пропитало. Подожгите кончик ватного фитиля, и все. Я вас поздравляю! Каганок (масляная лампа) готов! Светить такая свеча будет очень долго, а стоит при этом копейки", – отметил Репич.

Во время горения свечи важно придерживаться правил безопасности и не оставлять горящую свечу без присмотра.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения света.

Теги: Украина, энергетика, свечи, масло, лайфхак
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